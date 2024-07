EUA colocam bases de prontidão na Europa em alerta por risco de ataques terroristas durante Eurocopa e Olimpíadas

Eventos esportivos de grande porte sempre levantam preocupações no setor de segurança; Pentágono afirmou que não há uma ameaça única, mas sim uma combinação de fatores

MELISSA SUE GERRITS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Cerca de 100 mil militares americanos estão distribuídos em aproximadamente 80 instalações militares na Europa



As bases militares dos Estados Unidos na Europa foram colocadas em estado de alerta devido aos riscos aumentados de ataques terroristas durante a Eurocopa, na Alemanha, e as Olimpíadas de Paris. A porta-voz adjunta do Pentágono afirmou que não há uma ameaça única, mas sim uma combinação de fatores que levaram a essa decisão. Cerca de 100 mil militares americanos estão distribuídos em aproximadamente 80 instalações militares na Europa, sendo este o maior risco percebido em uma década no continente. Eventos esportivos de grande porte sempre levantam preocupações no setor de segurança, como foi o caso das Olimpíadas de Munique em 1972. Em 2015, um ataque do Estado Islâmico em Paris teve início com uma tentativa de explosão no Stade de France. Além disso, as tensões decorrentes da Guerra da Ucrânia e o apoio dos EUA a Israel na guerra contra o Hamas contribuem para o clima de instabilidade na região. A Rússia, por sua vez, está banida do campeonato de futebol europeu, mas os atletas russos poderão competir como indivíduos neutros em Paris. Paralelamente, a França enfrenta instabilidade política, com a extrema direita liderando o primeiro turno das eleições parlamentares.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA