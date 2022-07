EUA concedem autorização emergencial para vacina Novavax contra Covid-19

Dose será aplicada para maiores de 18 anos e é o quarto imunizante aprovado no país

Divulgação A vacina Novavax será aplicada em pessoas acima de 18 anos



A Agência de Regulação de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) concedeu nesta quarta-feira, 13, a autorização de emergência para o uso da vacina contra a Covid-19 da Novavax, que se transforma assim no quarto imunizante deste tipo a ser aprovado no país. A FDA informou em comunicado que autorizou para uso emergencial a vacina de duas doses da farmacêutica Novavax, com sede em Maryland (EUA), para ser administrada em maiores de 18 anos. A vacina contém a proteína spike do coronavírus, que causa a Covid-19, e um adjuvante, que é uma substância que ajuda a fortalecer a resposta imune a um antígeno. Nesses tipos de vacinas, quando uma pessoa recebe a injeção, seu sistema imunológico identifica o vírus inativado como “estranho” e produz anticorpos contra ele, preparando-o para um futuro contato com o coronavírus. No caso da Novavax, foi utilizado o adjuvante Matrix-M, que possui extratos de saponina da casca da árvore Quilaia, nativa do Chile. Para avaliar a vacina, foi realizado um ensaio clínico nos EUA e no México antes do aparecimento das variantes delta e ômicron e no qual o imunizante demonstrou uma eficácia de 90,4% na prevenção da Covid-19. Esse estudo envolveu 17.200 voluntários que receberam a vacina e 8.300 que receberam um placebo salino.

Em testes sobre a segurança da vacina Novavax, os efeitos colaterais mais comuns foram dor e sensibilidade, vermelhidão e inchaço no local da injeção, fadiga, dores musculares, dores de cabeça e nas articulações, náuseas e febre. Essa autorização emergencial chega em um momento em que as autoridades americanas pedem aos cidadãos que se vacinem e recebam doses de reforço por conta de um rebote nos casos devido à expansão das subvariantes ômicron BA.4 e BA.5. Nesse sentido, o diretor da Divisão de Vacinas da FDA, Peter Marks, disse no comunicado que o imunizante da Novavax “fornece outra alternativa para adultos e adiciona outra vacina ao suprimento de imunizantes contra a Covid-19 dos EUA”. “O público americano pode confiar que esta vacina, como todas as vacinas usadas nos EUA, passou pela rigorosa e abrangente revisão científica e regulatória da FDA”, garantiu. Antes da Novavax, a FDA havia autorizado o uso das vacinas contra a covid da Pfizer/BioNTEc, Moderna e Johnson & Johnson.

*Com informações da EFE