Após ser mãe de gêmeos há 10 meses, mulher dá à luz a trigêmeos em Santa Catarina

Hospital Azambuja/ Divulgação Trigêmeos nasceram em hospital, localizado em Santa Catarina



Após ter dois meninos gêmeos há 10 meses, uma mulher deu à luz, nesta terça-feira, 12, a trigêmeos em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Além dos bebês, a mãe Aline da Silva Costa, de 28 anos, e o esposo, Elisandro Antunes, de 32 anos, têm mais três filhos, somando oito no total. Os trigêmeos – Vitor Hugo, Victor e Valentim – nasceram com 33 semanas. Tanto os recém-nascidos quanto a mãe tiveram que ser levados ao Hospital Azambuja por falta de vagas de UTI neonatal em Criciúma, onde o casal mora. A gravidez pegou Aline de surpresa, que descobriu quando já estava com 22 semanas de gestação. Na época, ela amamentava os gêmeos Vinicius e Vicente, de 10 meses. O casal também é pai de Jenifer, de 10 anos, Tales, de 8 anos, e de Mariah, de 4 anos.