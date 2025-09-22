Jovem Pan > Notícias > Mundo > EUA continuarão mirando indivíduos que fornecem suporte a Moraes, diz secretário de Trump

Em publicação nas redes sociais, Scott Bessent declara que ministro do STF ‘é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados’

  • Por Jovem Pan
  • 22/09/2025 14h15
EFE/EPA/Soichiro Koriyama e Rosinei Coutinho/STF Scott Bessent disse que o governo norte-americano 'continuará a mirar indivíduos que fornecem apoio material a Alexandre de Moraes' Scott Bessent disse que o governo norte-americano 'continuará a mirar indivíduos que fornecem apoio material a Alexandre de Moraes'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que o governo norte-americano “continuará a mirar indivíduos que fornecem apoio material a Alexandre de Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos”. A afirmação consta em comunicado divulgado pelo Tesouro dos EUA, intitulado “Sanções do Tesouro à Rede de Apoio do Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil“, no qual informa a aplicação de sanções à Lex Instituto de Estudos Jurídicos LTDA e a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados – incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro“, disse Bessent no texto, que foi compartilhado por ele também em sua conta no X.

Veja publicação de Scott Bessent:

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

