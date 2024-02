EUA discordam de declarações de Lula sobre Gaza e Holocausto

Presidente do Brasil e Blinken deve discutir o assunto em encontro nesta quarta-feira (21)

US DEPARTMENT OF STATE / AFP O porta-voz do governo norte-americano, Matthew Miller, afirmou que os EUA não acreditam que um genocídio tenha ocorrido em Gaza



Os Estados Unidos afirmaram discordar em relação às declarações do presidente Lula, que comparou os ataques de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto. O porta-voz do governo norte-americano, Matthew Miller, afirmou que os EUA não acreditam que um genocídio tenha ocorrido em Gaza e que o país busca o fim do conflito e o aumento da ajuda humanitária para os civis na região. “Obviamente, não concordamos com esses comentários. Temos sido muito claros ao afirmar que não acreditamos que haja genocídio na Faixa de Gaza”, disse. O tema será abordado durante o encontro entre Lula e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que está previsto para acontecer nesta quarta-feira, 21.

A tensão diplomática entre Brasil e Israel tem aumentado após as declarações de Lula, que geraram controvérsia. O Departamento de Estado dos EUA divulgou uma nota afirmando que Blinken reafirmará o interesse mútuo em garantir a paz internacional, reconhecer os direitos dos trabalhadores, promover a igualdade racial e combater a desflorestação durante o encontro com o presidente brasileiro. O objetivo é discutir questões bilaterais e globais, além da participação na reunião de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro. O encontro do G20 ocorrerá nos dias 21 e 22 no Rio de Janeiro.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA