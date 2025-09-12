EUA dizem que ações da Rússia desrespeitam cessar-fogo: ‘Defenderemos cada centímetro do território da Otan’

Conselho de Segurança da ONU organizou uma reunião de emergência após drones russos sobrevoarem o espaço aéreo polonês

Os Estados Unidos advertiram nesta sexta-feira (12) a Rússia que defenderão “cada centímetro do território da Otan”, conforme declarou a representante americana nas Nações Unidas, Dorothy Shea, em sessão de emergência do Conselho de Segurança solicitada pela Polônia. As ações da Rússia “mostram uma imensa falta de respeito pelos esforços de boa fé dos EUA para pôr fim a este conflito”, disse Shea, dirigindo-se ao representante russo. A sessão aconteceu em resposta à incursão de pelo menos 19 drones da Rússia no espaço aéreo polonês durante a madrugada de terça para quarta-feira. Eles foram imediatamente abatidos pela defesa aérea da Polônia. Trata-se do primeiro ato de agressão direta da Rússia contra um membro da Otan desde o início da guerra na Ucrânia.

Shea destacou que seu país proporcionou “esforços extraordinários para promover o fim da guerra (na Ucrânia)”, mas constatou que a Rússia não fez mais do que intensificar os ataques desde o fim da reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e o russo, Vladimir Putin, no Alasca, concebida justamente para se buscar o fim da guerra.

A diplomata deixou em aberto a possibilidade de que a violação do espaço aéreo polonês tenha sido um erro, ao indicar que ocorreu “intencionalmente ou de outra forma”. Mas, em sua fala, o embaixador russo na ONU, Vasili Nebenzia, não falou sobre nenhum erro e tratou o caso como se fosse uma invenção: “acusações infundadas contra nós”.

Segundo Nebenzia, o alcance máximo dos drones usados naquela noite no ataque contra a Ucrânia “não excede 700 quilômetros, o que torna fisicamente impossível que alcancem o território polonês”. Ele chamou de “histeria” a posição de países da União Europeia que, segundo ele, caíram nas tentativas da Ucrânia de ampliar o conflito para além de suas fronteiras.

