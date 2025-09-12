Rússia diz que negociações de paz com a Ucrânia estão ‘pausadas’ e Zelensky alerta: ‘Quer ocupar todo o país’

Declarações recentes coincidem com o início de exercícios militares conjuntos entre a Rússia e sua principal aliada, Belarus, sob o olhar atento da Otan, depois que a Polônia acusou Moscou de violar seu espaço aéreo com drones

MAXIM SHEMETOV/EFE/EPA/POOL Rússia declarou, nesta sexta-feira (12), que as negociações de paz com a Ucrânia estão "pausadas"



A Rússia declarou, nesta sexta-feira (12), que as negociações de paz com a Ucrânia estão “pausadas” e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advertiu que seu homólogo russo, Vladimir Putin, pretende ocupar todo o país. “Nossos negociadores têm a oportunidade de se comunicar por meio de canais, mas, por enquanto, podemos falar mais sobre uma pausa” nas negociações com Kiev, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. As declarações recentes coincidem com o início de exercícios militares conjuntos entre a Rússia e sua principal aliada, Belarus, sob o olhar atento da Otan, depois que a Polônia acusou Moscou de violar seu espaço aéreo com drones.

Os esforços do presidente americano, Donald Trump, para encerrar o conflito, iniciado em fevereiro de 2022, fracassaram nas últimas semanas. A Rússia permaneceu firme em suas demandas e não cessou seus ataques terrestres e aéreos. As três rodadas de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, assim como a recente cúpula entre Trump e Putin no Alasca, não alcançaram nenhum avanço no sentido de encerrar os combates.

As forças russas avançam fortemente nas linhas de frente e Putin prometeu continuar lutando se suas demandas de paz, que incluem mais concessões territoriais da Ucrânia, não forem atendidas. Trump ameaçou Moscou diversas vezes com sanções adicionais caso o país não interrompa sua ofensiva, mas ainda não cumpriu sua ameaça. “Está se esgotando rapidamente, mas é preciso dois para dançar tango”, disse Trump à Fox News quando questionado se sua paciência estava sendo testada pela recusa da Rússia em encerrar o conflito.

“É impressionante. Quando Putin quis, (o presidente ucraniano Volodimir) Zelensky não quis. Quando Zelensky quis, Putin não quis. Agora Zelensky quer e Putin é uma incógnita. Teremos que intervir com muita, muita força”, acrescentou. Esta semana, a Polônia relatou que 19 drones russos entraram em seu espaço aéreo na madrugada de quarta-feira, o que levou à mobilização das defesas antiaéreas da Otan.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, anunciou nesta sexta-feira que lançará uma operação para “reforçar ainda mais” suas posições ao longo de seu flanco leste, próximo ou fronteiriço com a Rússia. A aliança militar iniciará essas atividades “nos próximos dias” e contará com a participação de membros como Dinamarca, França, Reino Unido e Alemanha, informou Rutte.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula