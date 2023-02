EUA driblam sanções à Síria para permitir transações ao país por 180 dias após terremotos

Americanos anunciaram no mesmo dia que disponibilizarão US$ 85 milhões em ajuda humanitária

ILYAS AKENGIN / AFP População busca sobreviventes em meio aos escombros provocados pelo terremoto



O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 9, que irá permitir por 180 dias todas as transações para a Síria relacionadas com a resposta humanitária aos terremotos da última segunda-feira, para que as sanções impostas pelo governo americano não impeçam o envio de ajuda. A medida “proporciona a ampla autoridade necessária para apoiar os esforços de resposta imediatamente”, explicou o Departamento do Tesouro em comunicado, detalhando que esta decisão amplia as exceções para atividades humanitárias que já estão em vigor no programa de sanções à Síria. O Tesouro também garantiu que continuará monitorando a situação do país e que manterá contato com as organizações humanitárias para entender os desafios que enfrentam ao tentar levar ajuda às regiões devastadas.

No mesmo dia, os Estados Unidos anunciaram que, por meio da sua agência para o desenvolvimento internacional (USAID), disponibilizarão US$ 85 milhões em ajuda humanitária para fazer face às consequências dos terremotos na Turquia e na Síria. De acordo com os últimos dados, o número de mortos pelos terremotos devastadores de segunda-feira já ultrapassa 20.000, dos quais 17.134 estão na Turquia e 3.317 na Síria, além de mais de 75.000 feridos em ambos os países.

*Com informações da EFE