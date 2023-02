Menino de dois anos é resgatado na Turquia após ficar 79 horas embaixo dos escombros

Criança foi entregue aos profissionais de saúde para receber o tratamento necessário; mais de 20 mil pessoas já morreram

IHH/via REUTERS Criança é resgatada após 79 horas nos ecombros



Um menino de 2 anos foi resgatado com vida nesta quinta-feira, 9, após ficar 79 horas embaixo dos escombros de um prédio que desmoronou depois do terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira, 6. Imagens da Fundação de Ajuda Humanitária da Turquia mostraram equipes de resgate olhando para uma abertura estreita nos escombros de um prédio em Antakya e puxando o menino enquanto ele chorava. Um funcionário da Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia carregou o menino e o entregou aos profissionais de saúde, enquanto pessoas filmavam o resgate em seus telefones. O terremoto de segunda já deixou mais de 20 mil mortos e cerca de 71 mil feridos, segundo os últimos dados que foram divulgados. Centenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas pelos terremotos ocorridos no sul da Turquia, tendo que suportar o frio e a falta de suprimentos, à medida que diminuem as esperanças de se encontrar pessoas vivas sob os destroços. O otimismo de encontrar sobreviventes do terremoto na Turquia e na Síria diminuiu porque já passou de mais de 70 horas, porém, as autoridades seguem trabalhando para encontrar os desaparecidos e resgatá-los o mais rápido possível.