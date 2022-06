EUA e Coreia do Sul mostram poder aéreo e mandam alerta para os norte-coreanos

Mobilização é uma resposta aos recentes testes de mísseis realizados por kim Jong Un que se planeja para um lançamento nuclear

Ministério da Defesa da Coreia do Sul/Yonhap via REUTERS Caças das Forças Aéreas dos EUA e da Coreia do Sul em formação durante exercício militar



Estados Unidos e Coreia do Sul mandaram um novo alerta para a Coreia do Norte em resposta aos constantes testes de mísseis que o regime de Kim Jong Un vem realizando, e a preparação para um lançamento nuclear, segundo as autoridades norte-americanas. Esta é a terceira demonstração de força realizada desde a posse do novo presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol. Dezesseis aviões combate sul-coreanos, incluindo caças F-35 e quatro caças F-16, integraram um esquadrão de ataque sobre o Mar Amarelo para “responder à ameaça inimiga”, afirmou o comandante do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Essa nova demonstração foi realizada nesta terça-feira, 7, um dia após os países lançarem oito mísseis em resposta a teste norte-coreano. Os aliados “demonstraram sua forte capacidade e vontade para atacar de maneira rápida e precisa a qualquer provocação da Coreia do Norte”, acrescentou o representante de Seul. No domingo, a Coreia do Norte disparou oito mísseis balísticos de curto alcance a partir de quatro pontos diferentes no intervalo de 30 minutos, em um de seus maiores testes até o momento, segundo analistas.

A subsecretária de Estado americana, Wendy Sherman, afirmou, durante uma visita de três dias a Seul, que uma resposta “rápida e contundente” será apresentada caso Pyongyang decida seguir adiante com o que seria o sétimo teste do tipo do regime comunista. “Qualquer teste nuclear seria uma violação completa das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e haveria uma resposta rápida e vigorosa a tal teste”, acrescentou Sherman falando que algo deste tipo fará com que o mundo inteiro responda de maneira forte e clara. Segundo ela, o governo dos Estados Unidos ainda está disposto a dialogar com a Coreia do Norte, pois “não tem nenhuma intenção hostil a respeito de Pyongyang”.