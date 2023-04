EUA e Coreia do Sul prometem ‘fim’ a Pyongyang em caso de ataque: ‘Responder de forma rápida, esmagadora e decisiva’

Na Casa Branca, Joe Biden e Yoon Suk Yeol multiplicaram as advertências contra a Coreia do Norte

SAUL LOEB / AFP Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol ao lado do presidente dos EUA, Joe Biden



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, alertaram, nesta quarta-feira, 26, a Coreia do Norte que se atacar, será o “fim” do regime. De acordo com os mandatários, caso aconteça um ataque, vão responder à altura, inclusive com armas atômicas. Durante uma coletiva de imprensa posterior a uma reunião na Casa Branca, Biden e Yoon multiplicaram as advertências contra o vizinho do Norte. “Um ataque nuclear da Coreia do Norte contra os Estados Unidos ou seus aliados ou parceiros é inaceitável e levará ao fim de qualquer regime que tomar tal ação”, advertiu o presidente americano. “Podemos alcançar a paz mediante a superioridade de uma força esmagadora e não uma paz falsa, baseada na boa vontade da outra parte”, afirmou o presidente sul-coreano. Nesta quarta, o EUA e a Coreia do Sul adotaram uma “Declaração de Washington” para reforçar a cooperação na área de defesa, inclusive a nuclear, por meio de “consultas” estreitas. “Nossos dois países acordaram consultas presidenciais bilaterais imediatas em caso de um ataque nuclear da Coreia do Norte e prometem responder de forma rápida, esmagadora e decisiva, usando toda a força da aliança, inclusive armas nucleares dos Estados Unidos”, frisou Yoon. Neste ano, a Coreia do Norte efetuou um número recorde de disparos de mísseis balísticos, ligando o alerta dos EUA e da Coreia do Sul sobre um possível ataque.