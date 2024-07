EUA e Israel ‘devem permanecer unidos’, diz Netanyahu no Congresso americano

Primeiro-ministro israelense discursa em uma reunião conjunta no Capitólio dos EUA nesta quarta-feira (24); visita de Netanyahu ocorre no momento em que a guerra Israel-Hamas atinge quase dez meses

Justin Sullivan/Getty Images/AFP Netanyahu diz que EUA, Israel e mundo árabe estão ameaçados por 'eixo do terror' iraniano



O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu discursa em uma reunião conjunta do Congresso na câmara da Câmara dos Representantes no Capitólio dos Estados Unidos nesta quarta-feira (24), em Washington. A visita de Netanyahu ocorre no momento em que a guerra Israel-Hamas atinge quase dez meses e o Congresso americano está muito dividido sobre a campanha militar em Gaza. Netanyahu fez um apelo para que seu país e os Estados Unidos permaneçam unidos. “Para que as forças da civilização triunfem, Estados Unidos e Israel devem permanecer unidos”, disse Netanyahu, após entrar no recinto ovacionado de pé pelos republicanos. Os congressistas democratas, ao contrário, permaneceram sentados.

Netanyahu pediu uma Gaza “desmilitarizada e desradicalizada” após a guerra. Segundo ele, Israel fará “o que for necessário” para “restabelecer a segurança” na fronteira norte. Ele expressou sua confiança nos esforços realizados para conseguir a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas.”Confio que esses esforços possam ter sucesso”, declarou Netanyahu, que agradeceu ao presidente americano, Joe Biden, por “seus incansáveis esforços em favor dos reféns”.

O primeiro-ministro de Israel qualifica manifestantes pró-Gaza de “idiotas úteis do Irã”. “Tenho uma mensagem para estes manifestantes: quando os tiranos de Teerã, que enforcam homossexuais em guindastes e assassinam mulheres por não cobrirem os cabelos, são aplaudidos, promovidos e financiados, vocês se tornam oficialmente os idiotas úteis do Irã”, afirmou.

Netanyahu diz que EUA, Israel e mundo árabe estão ameaçados por “eixo do terror” iraniano “Nosso mundo está convulsionado. No Oriente Médio, o eixo do terror do Irã enfrenta os Estados Unidos, Israel e nossos amigos árabes. Isso não é um choque de civilizações. É um choque entre barbárie e civilização”, disse. “Nossos inimigos são seus inimigos”, completou.

Netanyahu agradeceu, ainda, o presidente dos EUA, Joe Biden, pelo apoio a Israel ao longo dos anos de seus mandatos como presidente e vice-presidente e mais recentemente no contexto da guerra e nas negociações pelo cessar-fogo com troca de reféns. A agenda do primeiro-ministro de Israel prevê um encontro com Biden e Kamala Harris nesta quinta-feira (25), e com Donald Trump na na sexta-feira (26).

Confira discurso

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira