Israel bombardeia cidade portuária do Iêmen por ‘centenas de ataques nos últimos meses’, diz exército

Responsável do movimento rebelde apoiado pelo Irã alertou que Israel ‘pagará’ pelo ataque

EFE/Escritório do Primeiro-Ministro de Israel O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (esq.), e o chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi, acompanham a operação do ataque da Força Aérea israelense contra o porto iemenita de Hodeida neste sábado, que buscou impedir a importação de armas do Irã para os rebeldes houthis, confirmou um porta-voz do Exército israelense



Vários bombardeios atingiram Hodeida, uma cidade portuária iemenita controlada pelos rebeldes houthis, neste sábado (20), de acordo com informações de correspondente da AFP e veículos de comunicação controlados pelos houthis. O correspondente em Hodeida relatou ter ouvido várias explosões fortes e a emissora Al Masirah, dirigida pelos rebeldes, relatou uma “série de ataques” a “instalações de armazenamento de combustível” no porto. Israel confirmou que “atingiu alvos militares” no Iêmen. “Aviões de guerra israelenses atingiram recentemente alvos militares do regime terrorista houthi na região portuária de Hodeida, no Iêmen, em resposta a centenas de ataques contra o Estado de Israel nos últimos meses”, disse o Exército israelense em um comunicado. Israel “pagará” pelo ataque, alertou um responsável do movimento rebelde apoiado pelo Irã. “A entidade sionista pagará pelos ataques a instalações civis e responderemos à escalada com escalada”, disse Mohamed al Bukhaiti, membro do bureau político houthi, em uma mensagem nas redes sociais.

Estes bombardeios ocorrem um dia depois de um ataque de drone houthi, que contornou a defesa aérea de Israel, ter deixado um civil morto em um prédio residencial de Tel Aviv, provocando ameaças israelenses de retaliação. “Os ataques do inimigo israelense às instalações de armazenamento de petróleo no porto de Hodeida” causaram mortes e feridos, declarou o Ministério da Saúde liderado pelos houthis, sem especificar o número de vítimas. Os rebeldes houthis, um movimento apoiado pelo Irã que governa parte do Iêmen, também são aliados do movimento islamista palestino Hamas, em guerra com Israel na Faixa de Gaza desde 7 de outubro.

Publicado por Heverton Nascimento

*Com informações de AFP