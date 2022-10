EUA e México criam plano para facilitar a entrada de migrantes venezuelanos e controlar crise na fronteira

Novo programa começou a valer nesta quarta-feira, 12; autoridades norte-americanas começarão a gerenciar o acesso ao país por vias aéreas

allison dinner / AFP Programa dos EUA e México promete controlar crise na fronteira



Estados Unidos e México assinaram nesta quarta-feira, 12, um plano para facilitar a entrada de migrantes venezuelanos em solo norte-americano e controlar a crise na fronteira. “A partir de 12 de outubro, as autoridades dos EUA começarão a gerenciar o acesso de 24 mil migrantes venezuelanos por vias aéreas”, dizem o comunicado do governo mexicano. O programa é baseado em um decreto dos primeiro semestre que facilitou o refúgio de ucranianos no país, mas os detalhes do plano ainda não foram divulgados pelas autoridades dos países, mas uma reportagem do New York Times informou que organizações ou cidadãos dos EUA vão poder se inscrever para patrocinar refugiados e fornecer assistência financeira enquanto o migrante estiver no país. Nos últimos meses ouve um aumento de venezuelanos se arriscando para buscar refúgio nos EUA. Washington, que tem tido dificuldade da deportar migrantes por causa da ausência de relações diplomáticas formais com Caracas, estão permitindo que os venezuelanos continuem no país até o processo de Justiça ser finalizado, vai poder com o programa enviar para o México quem cruzar a fronteira. Recentemente o governo mexicano já tinha concordado em receber os expulsos dos EUA. “Com efeito imediato, os venezuelanos que entrarem nos Estados Unidos por meio dos portos de entrada, sem autorização, serão devolvidos ao México”, declarou o departamento americano de Segurança Interna em comunicado. O novo programa não se aplica para venezuelanos que já estão no país.