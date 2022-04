EUA e Reino Unido ampliam sanções contra Rússia; investimentos e importação de carvão e petróleo estão proibidos

Novas medidas são uma resposta ao massacre na cidade de Bucha; principais instituições financeiras também foram afetadas

EFE/ Sara Gómez Armas Tropas ucranianas encontraram a cidade de Bucha destroçada após retomarem controle da região



Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram nesta quarta-feira, 6, novas sanções contra a Rússia em decorrência da invasão à Ucrânia que acontece desde o dia 24 de fevereiro. As novas medidas são em retaliação ao suposto massacre ocorrido na cidade de Bucha durante o final de semana, onde dezenas de corpos de civis foram deixados largados na rua. Os norte-americanos proibiram novos investimentos na Rússia, bloquearam as principais instituições financeiras públicas e privadas da Rússia, Sberbank e Alfa Bank e colocaram sanções a funcionários do governo russo e seus familiares, incluindo as duas filhas de Vladimir Putin e a esposa de Sergey Lavrov. O Reino Unido informou que vai parar de importar carvão e petróleo russo. Em uma publicação no Twitter, o presidente dos EUA, Joe Biden, se posicionou sobre as novas medidas que foram impostas. “Deixei claro que a Rússia pagaria um preço severo e imediato por suas atrocidades em Bucha. Hoje, junto com nossos aliados e parceiros, estamos anunciando uma nova rodada de sanções devastadoras”, tuitou. Por meio de um comunicado, Biden informou que as decisões foram tomadas junto com a União Europeia e o G7.