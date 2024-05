EUA e Reino Unido bombardeiam posições dos rebeldes houthis no Iêmen

Explosões foram ouvidas em Saná e Hodeida, um dos principais portos do país

AARON LAU / US NAVY / AFP Esta foto cortesia da Marinha dos EUA, tirada em 19 de outubro de 2023, mostra o destróier de mísseis guiados classe Arleigh Burke USS Carney (DDG 64) derrotando uma combinação de mísseis Houthi e veículos aéreos não tripulados no Mar Vermelho



Os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam, na madrugada de quinta (30) para sexta-feira, várias posições dos rebeldes houthis no Iêmen, inclusive a capital, Saná, e uma importante cidade portuária, informaram testemunhas e o governo britânico. Explosões foram ouvidas em Saná e Hodeida, um dos principais portos do país. O veículo de comunicação Al Masirah, controlado pelos houthis, também reportou ataques na cidade de Taez. Esta emissora iemenita noticiou que os ataques mataram ou feriram “várias pessoas”. O Ministério da Defesa britânico informou, em um comunicado, que seus aviões realizaram bombardeios em “uma operação conjunta com as forças americanas contra instalações militares dos houthis “. O objetivo da operação era “reduzir sua habilidade para persistir em seus ataques contra o comércio marítimo internacional no Mar Vermelho e no Golfo de Áden”. Desde janeiro, Estados Unidos e Reino Unido realizaram vários ataques contra posições deste grupo rebelde que controla partes importantes do Iêmen, inclusive a capital. Mesmo assim, os houthis, aliados do Irã, continuaram com ataques contra navios no Mar Vermelho em solidariedade com a Faixa de Gaza, cenário da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

*Com informações da AFP