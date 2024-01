EUA e Reino Unido bombardeiam rebeldes houthis em ação conjunta pela segunda vez

O presidente Joe Biden conversou com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak nesta segunda-feira, por telefone, para discutir a segurança no Mar Vermelho

Os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam em uma ação conjunta nesta segunda-feira, 22, diversas posições dos rebeldes houthis, no Iêmen. Um dos principais objetivos da operação foi destruir uma das instalações de armazenamento subterrâneo onde o grupo mantém mísseis que são utiizados em ataques contra navios no Mar Vermelho. De acordo com o Pentágono, a ação resultou na destruição de oito alvos, mas ainda não há registro de vítimas. A operação conjunta teve apoio da Austrália, Barém, Canadá e Holanda. O presidente dos EUA, Joe Biden, conversou com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak nesta segunda-feira, por telefone, para discutir a segurança no Mar Vermelho. Por conta dos ataques às embarcações dos países, a economia mundial tem sofrido grande impacto, já que o trajeto transporta quase 15% do comércio marítimo global.

Este novo ataque ocorre dez dias após os EUA e o Reino Unido terem lançado o primeiro ataque em conjunto contra 60 alvos relacionados ao houthis. Este foi o primeiro grande ato de retaliação contra o grupo. Contudo, desde a primeira ação, os EUA vêm realizando de forma separada vários ataques contra os houthis, especialmente contra mísseis sob posse dos rebeldes. Os houthis são apoiados pelo Irã e controlam grandes áreas do Iêmen. Eles afirmam que os ataques são uma retaliação à ofensiva de Israel contra a Faixa de Gaza.

*Com informações da EFE