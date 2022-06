EUA estão ‘ansiosos’ para trabalhar com Petro na Colômbia, diz Blinken

Secretário de Estado dos Estados Unidos destacou que ambos os países compartilham valores e interesses em termos de democracia, segurança, economia e direitos humanos

Gustavo Petro, candidato de esquerda à Presidência da Colômbia, venceu o primeiro turno das eleições ao conquistar 40% dos votos



O secretário de Estado Antony Blinken disse que os Estados Unidos estão “ansiosos” para trabalhar com o novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Em mensagem após o resultado das eleições presidenciais colombianas, Blinken falou sobre “estreitar” a relação com o futuro governo do país. “Estamos ansiosos para trabalhar com o presidente eleito Petro para estreitar ainda mais a relação entre os Estados Unidos e a Colômbia e levar nossas nações a um futuro melhor”, afirmou neste domingo, 19. Em comunicado, o secretário também parabenizou “o povo da Colômbia por se fazer ouvir em eleições presidenciais livres e justas” e destacou que ambos os países compartilham valores e interesses em termos de democracia, segurança, economia e direitos humanos, frisando que a cooperação entre as nações permitiu “melhorar” a saúde pública, o estado de direito e o meio ambiente na região.

*Com EFE