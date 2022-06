Petro agradece colombianos após ser eleito presidente: ‘Primeira vitória popular’

Francia Márquez, primeira negra a ocupar a vice-presidência, também agradeceu os cidadãos que ‘superando o medo’ e foram às urnas votar

Após ser eleito presidente da Colômbia neste domingo, 19, o esquerdista Gustavo Petro dedicou sua vitória no segundo turno das eleições presidenciais, que qualificou como “a primeira vitória popular”, aos cidadãos. “Hoje é dia de festa para o povo. Que se celebre a primeira vitória popular. Que tantos sofrimentos sejam amenizados na alegria que hoje inunda o coração da pátria. Esta vitória para Deus e para o povo e sua história. Hoje é dia das ruas e praças”, escreveu Petro, que foi prefeito de Bogotá entre 2012 e 2015, em uma mensagem no Twitter. Com 99,74% das urnas apuradas, Petro, candidato da coalizão de esquerda Pacto Histórico, obteve 11.270.944 votos, o equivalente a 50,49%, enquanto seu rival, o populista independente Rodolfo Hernández, da Liga dos Governantes Anticorrupção, alcançou 10.549.290 (47,26%), segundo informou o Registro Nacional.

Por sua vez, a companheira de chapa de Petro, Francia Márquez, que será a primeira negra a ocupar a vice-presidência da Colômbia, agradeceu em suas redes “os colombianos e colombianas que saíram hoje para votar em massa com dignidade, superando o medo e com a esperança de viver com gosto e em paz”. Com esta vitória, Petro, economista de 62 anos, sucederá ao atual presidente da Colômbia, Iván Duque, a partir do próximo dia 7 de agosto, e governará até 2026. O presidente eleito planeja se dirigir a seus apoiadores ainda esta noite em uma cerimônia em Bogotá.

