EUA estudam implantar mísseis no Japão para reforçar defesas contra a China

Equipamentos de médio alcance seriam enviados ao aliado asiático para aprimorar sistemas de defesa; acordo ainda não foi firmado

Michael Ciaglo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Washington estuda a medida em meio à crise com o país asitático



O governo dos Estados Unidos sugeriu a implantação de mísseis de médio alcance no Japão, visando reforçar as defesas contra a China ao longo dos mares do leste e do sul do país asiático. A informação foi divulgada pelo jornal Sankei neste sábado, 4, em meio a crise envolvendo um suposto balão de espionagem chinês. O veículo citou pessoas não identificadas que atuam na relação entre os Estados Unidos e o Japão. A implantação das forças de segurança dos EUA poderá incluir armas hipersônicas de longo alcance e mísseis Tomahawks. O jornal diz ainda que o governo japonês irá iniciar discussões internas para aceitar a implantação. O local para implantação do armamento ainda é incerto, mas o veículo afirma que Tóquio considera a ilha de Kyushu, no sul do país, como uma possibilidade. Na tarde de sábado, 4, o Exército dos EUA derrubou o suposto balão chinês que sobrevoava o espaço aéreo americano. Mesmo assim, três aeroportos foram fechados por precaução. A China confirma que o equipamento pertence ao país, mas diz que ele era utilizado para obter informações científicas e meteorológicas.

*Com informações da Reuters