EUA fecham temporariamente espaço aéreo por motivos de ‘defesa nacional’

Na última semana, três objetos foram abatidos no território norte-americano e no Canadá; no sábado, 11, episódio semelhante ocorreu em Montana

CHASE DOAK / AFP Balão chinês sobrevoou espaço aéreo dos Estados Unidos



Os Estados Unidos fecharam temporariamente o espaço aéreo sobre o Lago Michigan, no norte do país, por razões de “defesa nacional”. Horas depois, a área foi reaberta. A Autoridade de Aviação Civil dos EUA (FAA) afirmou que acompanhou operações do Departamento de Defesa norte-americano. “A FAA fechou brevemente uma parte do espaço aéreo sobre o Lago Michigan para apoiar as operações do Departamento de Defesa. O espaço aéreo foi reaberto”, disse a agência reguladora em um comunicado. No sábado, 11, uma breve interdição já havia sido feita no espaço aéreo no Estado de Montana para apurar as circunstâncias de uma “anomalia no radar”. “Essas aeronaves não identificaram nenhum objeto que correlacionasse com o que mostrou o radar”, disse o Comando Norte Americano de Defesa do Espaço Aéreo (Norad). A decisão deste domingo, 12, foi tomada depois que três objetos voadores, incluído um descrito pela Casa Branca como um balão espião da China, foram abatidos nos Estados Unidos e no Canadá em uma semana. Os EUA acreditam que o primeiro objeto detectado oficialmente foi um balão controlado pelos militares chineses, parte de uma frota enviada por Pequim a mais de 40 países nos cinco continentes para fins de espionagem. Como a Jovem Pan mostrou, a destruição do objeto não tripulado aumentou a crise diplomática entre Estados Unidos e China, mas o episódio não deve resultar em uma guerra aberta entre as duas potências.