Paquistanês anônimo doa mais de R$ 150 milhões para as vítimas do terremoto na Turquia

Um paquistanês não identificado e que atualmente mora nos Estados Unidos se apresentou no sábado, 11, na Embaixada da Turquia para realizar uma doação anônima de US$ 30 milhões (cerca de R$ 156 milhões na cotação atual) para ajudar as pessoas afetadas pelo terremoto que assolou o território turco e a Síria. A informação foi compartilhada nas redes sociais do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. “Estes são atos tão gloriosos de filantropia que permitem à humanidade triunfar sobre as probabilidades aparentemente intransponíveis”, escreveu em seu perfil no Twitter. Na manhã deste domingo, 12, segundo balanço divulgado pelas autoridades locais, subiu para 33 mil o número de mortes causadas pelo abalo sísmico que destruiu os dois países chegaram a 33 mil – a Organização das Nações Unidas (ONU) teme que este número supere os 50 mil. O subsecretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, chamou o episódio de “o pior desastre da região nos últimos 100 anos”.

Deeply moved by the example of an anonymous Pakistani who walked into Turkish embassy in the US & donated $30 million for earthquake victims in Türkiye & Syria. These are such glorious acts of philanthropy that enable humanity to triumph over the seemingly insurmountable odds.

