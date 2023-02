EUA fecham três aeroportos por causa do balão chinês: ‘Esforço de segurança nacional’

Fechamento interrompeu voos civis no entorno desses terminais e a FAA autorizou os militares a agirem se a ordem for desrespeitada

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Presidente dos EUA, Joe Biden, chega para embarcar no Força Aérea Um na Base da Guarda Aérea Nacional Hancock Field em Syracuse, Nova York, em 4 de fevereiro de 2023



A agência de aviação dos Estados Unidos fechou três aeroportos na tarde deste sábado, 4, por causa do balão chinês que há dias sobrevoa o espaço aéreo norte-americano. As autoridades classificaram a decisão como “um esforço de segurança nacional”. O fechamento interrompeu voos civis no entorno desses terminais. Os aeroportos atingidos pela medida ficam na costa leste, próximos ao estado da Carolina do Sul. Em comunicado, a FAA autorizou os militares a agirem se as aeronaves desrespeitarem as restrições ou não atenderem a ordem de se afastar. O balão chinês, visto como pelos EUA como espião, mas, segundo a China, se trata de uma pesquisa científica e que ele tem fins meteorológicos, aumento a tensão entre os países que está ainda mais deliciada por causa da situação de Tawian, ilha que os chineses classificam como parte de seu território estão despostos a tomar mesmo que seja necessário usar a força. Mais cedo, o presidente Joe Biden, afirmou que seu país iria se encarregar do caso envolvendo o objeto não tripulado. Essa foi a primeira vez que ele se pronunciou sobre o assunto. A incerteza sobre o balão, fez com que a visita no secretário de Estado dos EUA adiasse sua visita a Pequim.