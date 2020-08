EUA: Furacão Laura deixa milhares sem luz e provoca danos na Louisiana e Texas

O governador da Louisiana, Johns Bel Edwards, afirmou que, até o momento, não foram registradas mortes por causa da passagem do Laura

Reprodução Furacão Laura já causa danos nos Estados Unidos



O furacão Laura, que atingiu o estado da Louisiana, nos Estados Unidos, na madrugada desta quinta-feira, 27, como categoria 4, provocou danos menores a numerosas edificações e residências, assim como no vizinho Texas, deixando milhares de pessoas com o fornecimento de energia interrompido. O governador da Louisiana, Johns Bel Edwards, afirmou à emissora de televisão “CNN” que, até o momento, não foram registradas mortes por causa da passagem do Laura. “Não sei quanto tempo se aguentará, mas é uma benção”, disse o chefe do governo local.

Ao mesmo canal, o governador do Texas, Greg Abbot, garantiu que também não houve notificação de vítima fatal no estado e que a evacuação em massa da população foi fundamental para salvar vidas. Laura tocou terra nesta quinta-feira na localidade de Cameron, na Louisiana, com ventos constantes de até 240 km/h, segundo dados do Centro Nacional de Furacões (NHC). Depois da chegada nos Estados Unidos, no entanto, o fenômeno perdeu força e acabou rebaixado para a categoria 2 na escala Saffir Simpson.

Dessa forma, os ventos foram reduzidos para 160 km/h, mas ainda causando estragos, consequência das inundações provocadas pelas chuvas que afetam o estado. A previsão é que o Laura siga perdendo força, mas mantenha a categoria de furacão nos próximos dias, até alcançar a fronteira norte da Louisiana com o Arkansas. De acordo com a companhia Entergy, na manhã desta quinta-feira, havia mais de 440 mil residências sem fornecimento de energia elétrica no Texas e na Louisiana. O porta-voz da empresa garantiu que os reparos serão feitos assim que for seguro ir às ruas.

*Com informações da Agência EFE