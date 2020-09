EUA: Furacão Sally chega a categoria 2 e toca o solo no Alabama; assista

Mais de 330 mil pessoas estão sem eletricidade no noroeste da Flórida e no sudeste do Alabama

EFE/NOAA-NHC Furacão Sally está avançando pelos Estados Unidos



O furacão Sally, de categoria 2 (de um máximo de 5) na escala Saffir-Simpson, tocou o solo nesta quarta-feira, 16, em Gulf Shores, no Alabama, nos Estados Unidos, com ventos máximos sustentados de 165 km/h, e a maré ciclônica que o acompanha já produz inundações ao norte do Golfo do México. Sally, que nos últimos dias ficou praticamente parado perto do litoral da Louisiana, girou para norte-nordeste e ganhou força antes de chegar ao sudeste do Alabama.

Antes da chegada de Sally, o Centro Nacional de Furacões (NHC na sigla em inglês) dos Estados Unidos advertiu que já ocorriam “inundações repentinas e catastróficas” do oeste de Tallahasse, capital da Flórida, até a baía de Mobile, no Alabama. O furacão avança em direção norte-nordeste, a 6 km/h, e deve se manter nessas condições ao longo do dia. Mais de 330 mil pessoas estão sem eletricidade no noroeste da Flórida e no sudeste do Alabama, segundo o site “PowerOutage”.

Many Arkansans are vacationing along the Florida and Alabama gulf coast. Here is video of Hurricane Sally from Derek Cogburn in Pensacola! pic.twitter.com/Ouozb4mpnc — James Bryant (@KATVJames) September 16, 2020

WOW! Check out how strong the winds are in Loxley, Alabama (Baldwin County). This is less than 30 miles from where #Sally made landfall. 🎥: Chad Eubanks pic.twitter.com/8S4VFvHtZ2 — Scottlin Williams (@scottlinwwx) September 16, 2020

*Com informações da Agência EFE