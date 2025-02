EUA impõem novas sanções ao Irã para combater transporte ilegal de petróleo

Medida impõem o congelamento de ativos de indivíduos e empresas nos Estados Unidos, além de proibir que cidadãos americanos e companhias baseadas no país realizem transações com as entidades sancionadas

Os Estados Unidos implementaram um novo conjunto de sanções direcionadas a indivíduos, empresas e embarcações que participam de atividades para contornar as restrições impostas ao petróleo do Irã. Este pacote de sanções abrange 22 entidades e 13 petroleiros, que estão envolvidos no transporte ilegal de petróleo iraniano para mercados na Ásia, resultando na movimentação de milhões de barris. Essas medidas fazem parte da estratégia de “pressão máxima” adotada pelo governo americano em relação ao Irã, com a intenção de diminuir as receitas provenientes do petróleo que sustentam ações terroristas.

Entre os alvos das sanções está Hamid Bovard, o diretor-geral da companhia petrolífera nacional do Irã, além de intermediários localizados nos Emirados Árabes Unidos e em Hong Kong. As sanções impõem o congelamento de ativos de indivíduos e empresas nos Estados Unidos, além de proibir que cidadãos americanos e empresas baseadas no país realizem transações com as entidades sancionadas. Essa restrição limita a capacidade dessas empresas de utilizarem o dólar em suas operações comerciais.

Com essas novas sanções, os Estados Unidos buscam intensificar a pressão sobre o regime iraniano, visando desestabilizar suas fontes de financiamento e, assim, reduzir sua influência na região. A ação reflete a continuidade da política externa americana em relação ao Irã, que tem sido um ponto focal nas relações internacionais nos últimos anos.

Publicado por Fernando Dias