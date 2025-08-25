Jovem Pan > Notícias > Mundo > EUA incluem cobre, potássio, lítio, grafite, nióbio e outros em lista de minérios críticos

Novos itens foram classificados como ‘essenciais para a economia americana’, o que deve facilitar a liberação de incentivos e de permissões para exploração, mineração e projetos

  • 25/08/2025 17h49
Freepik Minério de cobre A análise considerou minérios 'essenciais' para a economia e para a segurança nacional dos EUA

Os Estados Unidos incluíram o cobre em uma lista preliminar de minérios críticos, de acordo com um aviso divulgado nesta segunda-feira (25) pelo Federal Register, o diário oficial norte-americano. A lista envolve 54 commodities, classificando os itens como “essenciais para a economia americana” e deve facilitar a liberação de incentivos e de permissões para exploração, mineração e projetos.

Entre os minérios listados, estão o alumínio, o grafite, o lítio, o níquel, o zinco, o nióbio, o manganês e a prata. O potássio, essencial para produção de fertilizantes, também foi incluído.

A análise considerou minérios “essenciais” para a economia e para a segurança nacional dos EUA, em busca de evitar efeitos de choques na cadeia de oferta sobre o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano, além de aumentar a resiliência da oferta local.

*Com informações do Estadão Conteúdo

