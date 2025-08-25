Jovem Pan > Notícias > Mundo > Netanyahu classifica como ‘acidente trágico’ o assassinato de cinco jornalistas em bombardeio israelense em Gaza

Netanyahu classifica como ‘acidente trágico’ o assassinato de cinco jornalistas em bombardeio israelense em Gaza

‘Israel valoriza o trabalho de jornalistas, profissionais de saúde e todos os civis’, diz o comunicado do primeiro-ministro

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 16h30
  • BlueSky
Ronen Zvulun / POOL / AFP benjamin netanyahu "Israel lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido hoje no Hospital Nasser, em Gaza", disse o premiê

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou seu pesar nesta segunda-feira (25) pelo ataque que matou 20 pessoas, incluindo cinco jornalistas, em um hospital na Faixa de Gaza. “Israel lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido hoje no Hospital Nasser, em Gaza”, disse o premiê em um comunicado divulgado por seu gabinete, acrescentando: “Israel valoriza o trabalho de jornalistas, profissionais de saúde e todos os civis”. Colaboradores da Reuters, da Associated Press e da Al Jazeera foram mortos no ataque, informaram os três veículos de imprensa.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

*Com informações da AFP
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Primeiro-ministro francês convoca voto de confiança de risco antes do debate orçamentário
Donald Trump diz acreditar que guerra na Ucrânia será finalizada, mas aponta divergências nas negociações
Trump afirma que voltou a falar com Putin depois de se reunir com Zelensky e europeus
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >