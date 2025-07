Ministério da Defesa ucraniano afirma que o governo de Kiev não recebeu nenhuma notificação oficial sobre a decisão

O governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, decidiu interromper o envio de armamentos essenciais para a Ucrânia, incluindo mísseis do sistema Patriot e munições guiadas de precisão. Segundo informações divulgadas pela Casa Branca na terça-feira (1), essa decisão foi motivada pela diminuição dos estoques disponíveis no arsenal militar americano.

O Kremlin reagiu positivamente à notícia, afirmando que a redução no fornecimento de armas poderia acelerar a resolução do conflito. “Quanto menos armas forem entregues, mais rapidamente o conflito irá acabar”, disse o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov.

O impacto da suspensão se estende também aos mísseis ar-ar, que são utilizados pelos caças F-16 da Ucrânia. A munição de precisão é considerada vital para as operações nas fronteiras e para conter o avanço das forças russas, que têm conquistado território na Ucrânia. Essa decisão reflete a estratégia de Trump de pressionar ambos os lados do conflito, com uma inclinação favorável a Moscou.

O Ministério da Defesa da Ucrânia explicou que o governo de Kiev não recebeu nenhuma notificação oficial sobre a decisão de interromper o envio de equipamentos militares, após relatos de que os Estados Unidos suspenderam algumas das remessas de armas já acordadas. “A Ucrânia não recebeu nenhuma comunicação oficial sobre a interrupção ou revisão dos planos de entrega da assistência de defesa acordada”, diz uma nota emitida pela pasta.

De acordo com a declaração, as autoridades ucranianas solicitaram um telefonema com autoridades americanas para esclarecer a situação. “Certas pessoas na Ucrânia que estão comentando publicamente sobre essa situação não têm, por razões objetivas, todas as informações”, diz a nota, enfatizando a “importância crítica” do fluxo contínuo de ajuda aprovada dos EUA que Kiev ainda não recebeu.

Pouco antes de a Defesa emitir essa nota, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia convocou o vice-chefe da embaixada dos EUA em Kiev, John Ginkel, para transmitir a ele – com as mesmas palavras usadas pelo Ministério da Defesa – a “importância fundamental” da continuidade da ajuda dos EUA à Ucrânia.

