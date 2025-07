Aeroporto de Viracopos fica temporariamente fechado após morte de funcionário na pista

Segundo o boletim de ocorrência, Rodrigo Augusto Lucena Barros, de 46 anos, estava realizando serviços quando foi atropelado por uma caminhonete

Na madrugada desta quarta-feira (2), o aeroporto internacional de Viracopos, localizado em Campinas, enfrentou um fechamento temporário após um trágico acidente que resultou na morte de um funcionário terceirizado. O incidente ocorreu durante uma atividade de manutenção na pista e foi reportado às 1h50, com a confirmação do falecimento às 2h03. As operações do aeroporto foram suspensas até as 6h26, levando ao cancelamento de nove voos e ao atraso de outros 12. O funcionário, identificado como Rodrigo Augusto Lucena Barros, de 46 anos, segundo o boletim de ocorrência, estava realizando serviços na pista quando foi atropelado por uma caminhonete de uma empresa contratada.

O motorista, que realizava uma avaliação das condições da pista, não percebeu a presença da vítima, em parte devido à falta de iluminação e ao uso inadequado de colete refletivo. O caso foi registrado como homicídio culposo, e um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

A companhia aérea Azul comunicou que suas operações foram afetadas pelo fechamento do aeroporto. Como resultado, dez voos foram redirecionados para outros aeroportos, enquanto cinco voos foram cancelados. Para minimizar os transtornos aos passageiros, a empresa está organizando voos extras para atender a demanda.

