EUA já aplicaram 143 milhões de doses de vacinas contra Covid-19

Os Estados Unidos estão empenhados no combate ao novo coronavírus e buscam voltar à vida normal ainda neste ano. Segundo levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), divulgado neste domingo, 28, o país norte-americano já aplicou 143.462.691 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo que 180.646.465 já foram distribuídas. Ainda conforme o levantamento do CDC, 28,2% dos estadunidenses receberam pelo menos uma dose, enquanto 15,5% tiveram a imunização completa.

O maior volume de doses administradas foi da vacina da Pfizer-BioNTech (72.981.111), seguido pela da Moderna (67.249 447) e da Johnson & Johnson/Janssen (3.090.712), segundo o CDC. As vacinas não identificadas somavam 141.421 doses, conforme o levantamento.