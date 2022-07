EUA ‘não se afastarão’ do Oriente Médio, afirma Joe Biden em cúpula na Arábia Saudita

Presidente afirmou que o país não vai ceder sua influência para China, Rússia ou Irã

EFE/EPA/BANDAR ALJALOUD Presidente dos EUA, Joe Biden, participando da Cúpula de Segurança e Desenvolvimento de Jeddah



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que Washington vai manter seu compromisso com o Oriente Médio, sem ceder sua influência para outras potências mundiais. A fala foi feita a líderes árabes neste sábado, 16, durante cúpula em Jidá, na costa do Mar Vermelho, na Arábia Saudita. “Não vamos nos afastar, nem deixaremos um vácuo para que seja preenchido por China, Rússia, ou Irã”, afirmou o democrata. Última parada da viagem de Joe Biden ao Oriente Médio, a cúpula de Jidá reúne os seis membros do Conselho de Cooperação do Golfo, assim como Egito, Jordânia e Iraque. Em declaração neste sábado, Biden disse aos líderes árabes que “o futuro será conquistado por países que liberarem todo potencial de suas populações (…), onde os cidadãos possam questionar e criticar os líderes sem medo de represálias”. Na sexta-feira, o presidente norte-americano se reuniu com o rei Salman, da Arábia Saudita, e com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Segundo as agências de inteligência americanas, ele foi responsável por aprovar a operação de 2018 que matou o jornalista Jamal Khashoggi, o que ele nega.

*Com Agence France-Presse