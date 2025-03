EUA negociam direto com Hamas para libertação de reféns e quebram tradição

Atualmente, cerca de 24 pessoas, incluindo um cidadão americano, permanecem em cativeiro na Faixa de Gaza

Eyad BABA / AFP Casa Branca informou que Israel foi consultado sobre essa nova estratégia



Os Estados Unidos estão realizando negociações diretas com o Hamas, conforme o confirmado pela Casa Branca, visando a liberação de reféns americanos em Gaza. Essa abordagem, liderada pelo enviado especial Adam Boehler, representa uma mudança na política americana, que tradicionalmente evita diálogos com grupos considerados terroristas. A Casa Branca informou, por meio da secretária de imprensa Karoline Leavitt, que Israel foi consultado sobre essa nova estratégia. Adam Boehler, que foi indicado pelo ex-presidente Donald Trump, está à frente das conversas com representantes do Hamas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O foco principal dessas discussões é não apenas a libertação dos reféns, mas também a possibilidade de estender a trégua entre Israel e o Hamas. Atualmente, cerca de 24 reféns, incluindo um cidadão americano, permanecem em cativeiro. Essas negociações marcam um desvio significativo em relação à postura anterior dos EUA, que geralmente não se envolviam em diálogos diretos com o Hamas. Desde o ataque do grupo em 7 de outubro de 2023, mediadores como Catar e Egito têm buscado soluções para encerrar os conflitos e facilitar a libertação dos reféns.

Durante o ataque, o Hamas sequestrou aproximadamente 250 pessoas, e mais de 100 delas foram libertadas em uma trégua no final do ano passado. No entanto, Israel e o Hamas ainda estão em um impasse sobre os termos de uma trégua mais ampla que poderia pôr fim à guerra e garantir a libertação dos reféns restantes.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou que a Casa Branca o consultou sobre as negociações. Por outro lado, o Departamento de Estado dos EUA não fez comentários sobre o assunto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias