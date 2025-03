China diz estar preparada para ‘qualquer tipo de guerra’ contra os EUA

Declaração surge em resposta às tarifas comerciais que foram implementadas pelo presidente Donald Trump

Reprodução/X/@MFA_China Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou que o país está preparado para enfrentar “qualquer tipo de guerra” contra os Estados Unidos. Essa declaração surge em resposta às tarifas comerciais que foram implementadas pelo presidente Donald Trump. Jian enfatizou que, se os EUA desejam um conflito, seja ele tarifário ou comercial, a China está disposta a lutar até o fim. A embaixada chinesa em Washington também se manifestou, criticando a postura americana que utiliza a crise do fentanil como justificativa para a imposição de tarifas.

Essa retórica reflete a crescente tensão entre as duas potências, que se intensificou com as recentes medidas comerciais. Recentemente, Trump anunciou um aumento significativo nas tarifas sobre produtos importados da China, elevando a taxa de 10% para 20%. Essa mudança impacta cerca de US$ 1,4 trilhão em mercadorias, levando a China a responder com tarifas que variam de 10% a 15% sobre produtos agrícolas dos EUA.

Em meio a esse cenário, o premiê Li Qiang revelou um aumento de 7,2% no orçamento de defesa da China para o ano de 2025, totalizando US$ 245 bilhões. Li também destacou que o país continuará aberto a investimentos estrangeiros e que injetará recursos significativos para enfrentar os desafios econômicos que se apresentam.

Nos Estados Unidos, Trump defendeu sua abordagem comercial, argumentando que outros países têm utilizado tarifas contra os EUA por décadas, e que agora é a vez do país agir.

