EUA registram mais de 74 mil novos casos da Covid-19 em 24 horas

O número de casos diários passou de 70 mil de maneira inédita principalmente pelos novos focos em estados do sul e do oeste, como Flórida, Texas e Califórnia



Os Estados Unidos registraram na quarta-feira (15) um novo recorde diário de infecções pelo coronavírus, ultrapassando a marca de 70 mil contágios pela primeira vez. Com 74.513 novos registros, o país atinge total de 3.490.735 casos da Covid-19 desde o começo da pandemia, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. As informações apresentam ainda 803 novas mortes pela doença, o que elevou o número de vítimas do vírus nos EUA a 137.235.

O número de casos diários passou de 70 mil de maneira inédita principalmente pelos novos focos em estados do sul e do oeste, como Flórida, Texas e Califórnia. No entanto, mesmo com os novos surtos, Nova York continua sendo o estado americano mais impactado, com 404.006 notificações de infecção pelo coronavírus e 32.427 mortes. Nova Jersey é o segundo estado com mais mortes (15.634), seguido por Massachusetts (8.368) e Illinois (7.427). Em relação ao número de contágios, porém, a segunda posição é da Califórnia, com 351.560.

