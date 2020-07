Brasil registra 1,2 mil novas mortes pela Covid-19 e ultrapassa 75 mil óbitos

Foram 39.924 casos nas últimas 24h, chegando a um total de 1.966.748 contaminações

EFE incidência de contaminações a cada 100 mil habitantes aumentou para 935,9



Foram registradas nas últimas 24 horas no Brasil 1.233 mortes pela Covid-19 e 39.924 novos casos. Com isso, o País ultrapassou a marca de 75 mil óbitos. Os números desta quarta-feira (15) foram divulgados nesta tarde durante coletiva do Ministério da Saúde. Agora, o total de mortes é de 75.366, e o de casos, 1.966.748.

O balanço oficial foi divulgado mais cedo hoje e fechado às 17h (horário de Brasília). A incidência de contaminações a cada 100 mil habitantes aumentou para 935,9, e a letalidade está em 3,8%.

O Sudeste é a região com o maior número de casos e óbitos, 675.987 e 34.246, seguido do Nordeste, com 658.711 e 24.272, e do Norte, com 334.487 e 10.693. São Paulo é o estado com os maiores índices no Brasil. Já são 393.176 casos confirmados e 18.640 mortes.

Participam de entrevista coletiva no Palácio do Planalto o diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Eduardo Macário; o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros; e a coordenadora geral de Laboratórios de Saúde Pública, Grace Madeleine.