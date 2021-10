EUA permitirão a entrada de visitantes vacinados com a CoronaVac

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, vacinas autorizadas pela FDA e pela OMS cumpriram os requisitos para que visitantes possam entrar no país

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/12/2020 Vacina passará a ser aceita pelos Estados Unidos



Os Estados Unidos permitirão a entrada de visitantes internacionais que estão vacinados com a CoronaVac. A informação foi dada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nesta sexta-feira, 8. Segundo o CDC, as visitantes que estiverem imunizados com as vacinas aprovadas pela FDA, agência reguladora norte-americana, ou pela Organização Mundial da Saúde (OMS), poderão entrar no país. “Seis vacinas autorizadas/aprovadas pela FDA ou listadas para uso emergencial pela OMS atenderão aos critérios para viagens aos EUA”, disse o CDC. Os brasileiros que já estão totalmente vacinados já podiam entrar em 15 países com os imunizantes que foram aprovados no Reino Unido. Agora os que utilizaram a CoronaVac não precisarão mais cumprir o isolamento.

Confira as vacinas aprovadas pela OMS