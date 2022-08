EUA prendem 187 imigrantes cubanos que desembarcaram neste fim de semana

Os agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos prenderam pelo menos 187 imigrantes de Cuba neste fim de semana no arquipélago de Florida Keys, incluindo os vários que chegaram neste domingo, 14. Os migrantes cubanos tocaram a terra nos EUA em dez desembarques diferentes, segundo explicou Walter N. Slosar, diretor da Patrulha de Fronteira no setor de Miami, através das redes sociais. Adam Hoffner, chefe de divisão de operações de Miami da agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras, informou que o maior desembarque foi o de um grupo de 51 cubanos que chegaram nesta manhã em Key West. Já Slosar, por sua vez, postou no Twitter algumas fotografias dos barcos precários que os cubanos usaram para chegar aos EUA nos dez desembarques. A detenção ocorre três dias após as autoridades de fronteira prenderem outros 19 cubanos que chegaram a Marathon Key, uma das ilhotas da região turística de Florida Keys. De acordo com os números mais recentes fornecidos pela Guarda Costeira, desde 1º de outubro de 2021, data em que teve início o atual ano fiscal, as tripulações da entidade federal interceptaram 3.963 cubanos, quantidade muito acima dos 838 interceptados no ano fiscal anterior.

#BREAKING: During the past 24 hours, Miami Sector Border Patrol agents along with support from @CBPAMORegDirSE & LE partners responded to five migrant landings in the Florida Keys & arrested 78 Cuban migrants. Photos below are from three of the events.#borderpatrol #cuba #photo pic.twitter.com/w6AK0NoMdW

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) August 13, 2022