México prende 17 pessoas após confrontos na fronteira com os EUA

Segundo as autoridades, três detidos estão ligados a um poderoso cartel; apesar da gravidade do conflito, ninguém morreu

Guillermo Arias / AFP

As autoridades do México prenderam 17 pessoas depois de confrontos violentos em diversas cidades o estado de Baixa Califórnia, na fronteira com os Estados Unidos. Os confrontos aconteceram na sexta-feira, 12, e forçaram estradas e ruas a serem bloqueadas. “Forças federais, estaduais e municipais conseguiram prender 17 pessoas responsáveis pela violência”, disse a Secretaria de Segurança pública federal em comunicado, que também especificou que três dos detidos foram identificados como membros do Cartel Jalisco Nova Geração (JNG). A agência disse ainda que nas cidades de Tijuana, Tecate, Mexicali e Rosarito, veículos públicos e privados foram incendiados por civis armados, o que deixou uma pessoa ferida. Os confrontos aconteceram um dia depois que Ciudad Juárez foi abalada por ataques de homens armados que resultaram em 11 mortes, incluindo um menor de idade. Além dos mortos, comércios foram incendiados. Nesta mesma semana também ocorreram confrontos nos estados de Jalisco (oeste) e Guanajuato (centro), também atribuídos ao JNG, segundo autoridades federais. Os incidentes deixaram um suposto criminoso morto, 16 detidos, além de 25 empresas e vários veículos queimados.

*Com informações da AFP