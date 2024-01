EUA pressionam Irã pela liberação imediata de petroleiro apreendido

Embarcação já foi alvo de disputa entre os dois países no ano passado

SÉRGIO CASTRO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE Rebeldes houthis têm causado problemas na logística de navegações no Mar Vermelho



O governo dos Estados Unidos está pressionando o Irã para que libere de forma “imediata” o petroleiro que foi apreendido nesta quinta-feira, 11, no mar de Omã. A exigência foi feita pelo porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel. A ação dos EUA é uma resposta às tensões crescentes entre os dois países. Em 2023, os EUA apreendeu um milhão de barris de petróleo iraniano que era transportado em um navio intitulado Suez Rajan, o mesmo apreendido nesta quinta-feira. A apreensão do navio ocorreu em Washington, nos Estados Unidos, e a medida visa garantir a liberdade de navegação na região. As navegações do Mar Vermelho têm sofrido com ataques de rebeldes houthis do Iêmen nas últimas semanas, grupo que é apoiado pelo Irã.