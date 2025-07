Avião militar cai em escola de Bangladesh e deixa ao menos 16 mortos

Corpo de Bombeiros realiza uma operação de busca e salvamento em Daca após o acidente, cuja causa ainda não foi esclarecida; mais de 100 pessoas também ficaram feridas

Foto de Abdul Goni / AFP Corpo de bombeiros realizam uma operação de busca e salvamento após um jato de treinamento da Força Aérea ter caído em escola em Daca



Um avião da Força Aérea de Bangladesh caiu em uma escola na capital, Daca, nesta segunda-feira (21) durante um voo de treinamento, e matou pelo menos 16 pessoas, anunciaram as autoridades. O acidente, cuja causa não foi especificada, também deixou mais de 100 feridos, 83 dos quais foram hospitalizados, segundo a assessoria de imprensa do líder interino Muhammad Yunus. A aeronave F-7 BJI de fabricação chinesa decolou às 13h06 (4h06 no horário de Brasília) e caiu logo depois no campus da Milestone School and College. Um fotógrafo da AFP presente no local viu bombeiros e socorristas transportando os alunos feridos em macas.

Yunus expressou “profunda tristeza e pesar” pelo incidente em uma publicação no X. “A perda sofrida pela Força Aérea, pelos alunos, pais, professores e funcionários da Milestone School and College, assim como por outros afetados por este acidente, é irreparável”, disse o líder interino. “Este é um momento de profundo pesar para a nação”, afirmou.

*Com informações da AFP