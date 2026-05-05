EUA prometem resposta ‘devastadora’ se o Irã atacar navios comerciais

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que os Estados Unidos ‘não buscam um conflito’ no Estreito de Ormuz, onde a Marinha iniciou uma operação para garantir a livre navegação comercial

Will Oliver/Pool/EFE/EPA O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Os Estados Unidos “não buscam um conflito” no Estreito de Ormuz, onde sua Marinha iniciou uma operação para garantir a livre navegação comercial, mas qualquer ataque iraniano provocará uma resposta “devastadora”, declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, nesta terça-feira (5).

“Não estamos buscando um conflito. Mas também não podemos permitir que o Irã bloqueie países inocentes e suas mercadorias em uma via navegável internacional”, disse Hegseth em uma coletiva de imprensa.

“Se atacarem tropas americanas ou embarcações comerciais inocentes, enfrentarão um poder de fogo americano esmagador e devastador“, declarou ele.

O cessar-fogo declarado em 8 de abril permanece em vigor, afirmou o chefe do Pentágono, que insistiu em separar os ataques contra o Irã desta operação naval.

No entanto, as Forças Armadas estão prontas para retomar as hostilidades se receberem ordens, acrescentou o comandante do Estado-Maior conjunto, general Dan Caine.

“Nenhum adversário deve confundir nossa atual contenção com falta de determinação”, disse o general aos repórteres.

Por outro lado, o Irã subiu o tom das ameaças nesta terça-feira diante da operação dos Estados Unidos para escoltar navios no Estreito de Ormuz, um dia após vários ataques na região que colocaram o cessar-fogo em perigo.

Washington e Teerã travam uma disputa pelo controle da passagem estratégica, por onde transitava 20% do comércio mundial de hidrocarbonetos antes da guerra.

“Sabemos perfeitamente que a continuidade do status quo é intolerável para os Estados Unidos, enquanto nós ainda nem começamos”, advertiu Mohamad Bagher Ghalibaf, o principal negociador iraniano, em uma mensagem na rede social X.

“A segurança do transporte marítimo e do trânsito energético foi ameaçada pelos Estados Unidos, cuja presença maligna diminuirá”, acrescentou Ghalibaf, que também é presidente do Parlamento iraniano.

Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã – que provocou milhares de mortes, principalmente na República Islâmica e no Líbano -, Teerã controla a via estratégica.