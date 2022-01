EUA reduzem pessoal de embaixada na Ucrânia e recomendam saída de americanos do país

Departamento de Estado apontou que há relatos de que a Rússia esteja planejando uma ação militar significativa na região e advertiu para as condições de segurança nas fronteiras

EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken



Os Estados Unidos ordenaram neste domingo, 23, que as famílias dos funcionários da sua embaixada na Ucrânia deixassem o país e autorizaram a saída de pessoal não essencial diante da “ameaça contínua de uma ação militar por parte da Rússia“. O Departamento de Estado afirmou em um comunicado que também aconselhava a todos os americanos que estão na Ucrânia a deixarem o país. “Há relatos de que a Rússia está planejando uma ação militar significativa contra a Ucrânia e as condições de segurança, particularmente nas fronteiras da Ucrânia, na Crimeia e em áreas do leste da Ucrânia controladas pela Rússia são ‘imprevisíveis’ e podem ‘deteriorar-se’ sem aviso prévio”, advertiu. O comunicado ainda enfatiza que os americanos devem estar cientes de que a ação militar russa em qualquer lugar na Ucrânia poderá “ter um sério impacto na embaixada dos EUA” e sua capacidade de fornecer serviços consulares. Por isso, insistiu que os americanos que estão no país “devem sair usando transporte comercial ou qualquer outra opção privada disponível”. O Departamento de Estado também pediu a todos os americanos que se registrem em seu site para situações de crises como a atual para poder contatá-los, se necessário.

*Com informações da EFE