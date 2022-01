Brasil supera marca de 24 milhões de casos de Covid-19

De acordo com o Conass, três estados não enviaram os dados referentes ás últimas 24 horas; número de mortos é de 623 mil

MISTER SHADOW / ASI / ESTADÃO CONTEÚDO Número de casos vem aumentando nas últimas semanas



Vivendo um aumento rápido de casos da variante Ômicron, o Brasil superou a marca de 24 milhões de infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. De acordo com informações divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) às 18h deste domingo, 23, foram registrados 135.080 novos casos e 296 mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas. Com isso, o total de infectados foi para 24.044.255, enquanto que o número de óbitos foi para 623.097. Vale mencionar que, segundo o boletim do Conass, três Estados não enviaram dados novos para a atualização, sendo eles: Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins. A taxa de letalidade está em 2,6%. Já a taxa de mortalidade é de 296,5 a cada 100 mil habitantes. Já a taxa de incidência é de 11.441,6 a cada 100 mil pessoas. Com 4,5 milhões de casos e 156 mil mortes, São Paulo é o Estado mais atingido pela pandemia em números absolutos.