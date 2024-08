EUA retomam programa humanitário para migrantes de Cuba, Nicarágua, Venezuela e Haiti

Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) confirmou que, após uma pausa de quase quatro semanas, reiniciou o programa, que permite a entrada mensal de até 30 mil pessoas destes países em solo americano

O governo dos Estados Unidos retomou, ontem (29), a concessão de permissões humanitárias para migrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, que permitem que pessoas desses países viajem e entrem legalmente no país e que haviam sido suspensas no início do mês para investigar possíveis fraudes. O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) confirmou que, após uma pausa de quase quatro semanas, reiniciou o programa, que permite a entrada mensal de até 30 mil pessoas destes quatro países nos EUA e a obtenção de uma permissão de trabalho por um período de dois anos. Em declaração por escrito, o DHS explicou que o processo de triagem foi aprimorado, especialmente a triagem dos patrocinadores daqueles que se inscrevem em um formulário conhecido como “parole”.

“O DHS incorporou uma verificação adicional dos patrocinadores sediados nos EUA para fortalecer a integridade do processo”, declarou a agência. O programa, que começou no final de 2022 apenas para cidadãos venezuelanos e mais tarde foi expandido para incluir as outras três nacionalidades, permitiu que quase meio milhão de migrantes entrassem nos EUA, de acordo com dados do DHS. Em 2 de agosto, o DHS suspendeu a concessão de autorizações de viagem “enquanto realizava uma análise dos pedidos de patrocínio”. Para solicitar a autorização, os migrantes precisam ter um patrocinador nos EUA que já tenha status legal e demonstre renda suficiente para sustentar financeiramente o beneficiário do programa.

As medidas de verificação aprimoradas anunciadas incluem, entre outras coisas, um exame mais minucioso dos registros financeiros e dos antecedentes criminais dos patrocinadores, além de métodos para identificar vários pedidos feitos por um único patrocinador. Como parte do novo processo, a Diretoria de Detecção de Fraude e Segurança Nacional dos Serviços de Cidadania e Migração dos EUA e o Centro Nacional de Identificação de Alvos da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA estão formando uma parceria para implementar protocolos para a identificação de vários patrocinadores. O DHS informou que os dois órgãos fizeram uma parceria para implementar protocolos de triagem novos e aprimorados.

A agência federal também exigirá agora a coleta de impressões digitais dos patrocinadores e o reforço das verificações de antecedentes dos possíveis beneficiários. O programa, que tem sido alvo de críticas e ações legais por parte da oposição conservadora, faz parte dos esforços do governo Biden para conter a migração na fronteira sul. A medida, somada às restrições ao asilo que o governo vem implementando nos últimos dois anos, contribuiu para reduzir o número de pessoas destes quatro países que são presas na fronteira com o México.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte