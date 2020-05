Covid-19: EUA registram mais de 97 mil mortes e superam 1,6 milhão de casos

EFE/EPA/CJ GUNTHER

Os Estados Unidos atingiram 97.149 mortes em decorrência do novo coronavírus neste domingo (24), segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

O país, agora, soma mais de 1,6 milhão de casos da doença, em meio ao feriado prolongado de Memorial Day. As comemorações tradicionais com desfile em homenagem aos heróis de guerra foram suspensas no país em virtude das medidas de distanciamento social.

Ainda neste domingo, os Estados Unidos devem anunciar restrições de voos do Brasil, informou o conselheiro Nacional de Segurança do país, Robert O’Brien.

De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, mais de 5,3 milhões de pessoas foram infectadas e 342 mil morreram por covid-19 em todo o mundo. A Europa soma mais de 169 mil mortes pela doença.

*Com Estadão Conteúdo