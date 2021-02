EUA superam marca de 450 mil mortes por Covid-19, aponta Johns Hopkins

Nas últimas 24 horas foram relatados 3.540 óbitos e 118.507 contágios da doença

EFE / EPA / CJ GUNTHER Covid-19 já matou mais de 450 mil norte-americanos



Os Estados Unidos atingiram nesta quarta-feira, 03, a marca de 450 mil mortes por Covid-19, com 450.273, e têm um total de 26.545.905 casos de coronavírus confirmados, de acordo com a contagem independente feita pela Universidade Johns Hopkins. Foram relatados 3.540 óbitos e 118.507 contágios pelo vírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Nova York é o estado com mais mortes chegando a 44.148, seguido por Califórnia (42.035), Texas (38.036), Flórida (27.019), Pensilvânia (21.919), Nova Jersey (21.693), Illinois (21.420), Michigan (15.644), Massachusetts (14.708), Geórgia (14.587) e Arizona (13.576). Em número de casos, a Califórnia lidera, com 3.360.400, seguida por Texas (2.448.366), Flórida (1.744.619), Nova York (1.443.942) e Illinois (1.134.231).

*Com informações da EFE