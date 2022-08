EUA testam míssil intercontinental com capacidade nuclear que pode viajar a 24 mil km/h

Lançamento foi adiado duas vezes para evitar o aumento das tensões sobre a invasão russa à Ucrânia e o conflito com a China

Clayton WEAR / US AIR FORCE / AFP Míssil tem um alcance de mais de 9.660km/h e pode viajar a uma velocidade de aproximadamente 24 mil km/h



Após adiarem o teste do míssil intercontinental por causa do aumento da tensão com a China, que aumento desde que a principal democrata da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visitou Taiwan, os Estados Unidos testaram nesta terça-feira, 16, com sucesso, um míssil balístico de longo alcance com capacidade nuclear, anunciou a Força Aérea americana. “Este lançamento de teste faz parte de atividades rotineiras e periódicas destinadas a demonstrar que a dissuasão nuclear dos Estados Unidos é segura, confiável e eficaz”, disse a Força Aérea em comunicado. Este míssil carregava um veículo de reingresso de teste, que em um conflito estratégico poderia ser armado com uma ogiva nuclear. O Minuteman III, nome do míssil, foi fabricado pela Boeing Co. O projétil tem um alcance de mais de 9.660 km e pode viajar a uma velocidade de aproximadamente 24 mil km/h. Entretanto, nesse teste inicial, o veículo percorreu cerca de 6.760 quilômetros até o atol de Kwajalein, nas Ilhas Marshall, no oeste do Oceano Pacífico. “Fizemos mais de 300 testes como este e este teste não é resultado dos eventos mundiais atuais”, ressaltou. O teste estava originalmente programado para março, mas foi adiado duas vezes. Uma para evitar o aumento das tensões sobre a invasão russa à Ucrânia, que acontece desde o dia 24 de fevereiro. Já a segunda, aconteceu no começo de agosto, quando as tensões militares aumentaram devido aos múltiplos lançamentos de mísseis balísticos da China e exercícios de disparo real em reação a uma visita de Nancy Pelosi a Taiwan.

*Com informações da AFP