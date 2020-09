EUA ultrapassam marca de 200 mil mortes por Covid-19, segundo universidade

Além do número de mortos, os EUA continuam sendo o país com mais casos de Covid-19 registrados no mundo; já são 6.861.211 desde o início da pandemia

EFE/Bryan R. Smith Nova York é um dos estados mais afetados pela pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos



Os Estados Unidos superou nesta terça-feira a marca de 200 mil mortes por Covid-19 confirmadas, segundo a contagem feita da Universidade Johns Hopkins. Às 11h50 (horário local; 12h50 em Brasília), a instituição atualizou a conta para 200.005 óbitos diretamente ligados à doença. Os EUA são o país com mais mortes ocasionadas pela pandemia do coronavírus Sars-CoV-2. A Covid-19 já causou mais mortes no país do que o número de americanos mortos no campo de batalha no somatório das guerras do Vietnã (1955-1975), da Coreia (1950-1953), do Iraque (2003-2011), do Afeganistão (2001-atualmente) e do Golfo (1990-1991). Combinadas, essas cinco guerras tiveram 86.658 americanos mortos, segundo o Serviço de Investigação do Congresso dos EUA.

Além disso, os EUA continuam sendo o país com mais casos de Covid-19 registrados no mundo, 6.861.211, após a adição de 53 mil novos contágios na segunda-feira, dos quais 21,8 mil correspondem ao Texas, que acabou atrasando a entrega de dados, de acordo com a universidade. No domingo, 36.695 novos casos foram reportados. Esse número de 200.005 mortes representa quase um quarto do total mundial, 965.893. O Brasil é o segundo país com mais óbitos causados pela doença, 137.270, seguido por Índia (88.935) e México (73.697).

*Com informações da EFE