EUA voltam a dizer que Rússia pode invadir a Ucrânia ‘a qualquer momento’

Conselheiro de Segurança da Casa Branca, Jake Sulivan, afirmou que ataque ao país do leste europeu pode ocorrer antes do fim das Olimpíadas de Inverno, em 20 de fevereiro

EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL Jake Sullivan é o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca



O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse, neste domingo, 13, que a Rússia pode invadir a Ucrânia “a qualquer momento”. Em entrevista à rede de televisão “CNN”, ele acrescentou que as tropas russas estão em um local que possibilitaria uma invasão antes do final dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, na China, em 20 de fevereiro. Sulivan ressaltou, porém, que espera que os países possam encontrar soluções diplomáticas para a crise que ocorre no leste europeu.

“Não podemos prever perfeitamente o dia, mas já estamos dizendo há algum tempo que estamos na janela, e uma invasão pode começar, uma grande ação militar pode começar pela Rússia na Ucrânia a qualquer momento. Isto inclui esta próxima semana, antes do final das Olimpíadas”, disse. “A maneira como construíram suas forças, como eles manobraram as coisas, torna real a possibilidade de haver uma ação militar muito em breve”, acrescentou.

Como a Jovem Pan mostrou, neste domingo, 13, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, telefonou para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para garantir que os americanos responderão “pronta e decisivamente” se a Rússia atacar a Ucrânia. De acordo com um comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden garantiu que o país está comprometido com a integridade territorial ucraniana, assim como seus aliados e parceiros, em caso de uma futura invasão russa. O documento, no entanto, reforça que os dois presidentes concordaram em tentar dissuadir a tensão através da diplomacia com Moscou. No sábado, 12, Biden conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, mas a conversa não solucionou o impasse.